شاهدوا فنانة خليجية تثير الانتقادات بسبب سعر حقيبتها الخيالي.. خمنوا من هي!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 11:53 مساءً - أحدثت المذيعة والممثلة الكويتية مها محمد ضجة كبيرة في أوساط الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب فيديو ظهرت فيه مؤخراً وتناقله عدد كبير من الحسابات.

وبدت في المقطع المصور وهي تستعرض حقائب باهظة الثمن قامت بشرائها بتشجيع من صديقة لها. وكشفت أن سعر إحداها يصل إلى 140 ألف يورو.

وأثار هذا موجة واسعة من الجدل في أوساط متابعي الحسابات التي استعادت المقطع المصور على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وتعرضت الفنانة على إثر ذلك لموجة من الانتقادات حيث رأى المتابعون أن هذا الاستعراض للثراء أمر غير لائق.

ويذكر أن الفنانة لفتت الأنظار في وقت سابق بعدما ظهرت في فيديو أشارت فيه إلى غيرة بعضهن منها بسبب خسارتها للوزن. وفي المقابل رفضت كشف السر الذي ساعدها على استعادة رشاقتها.