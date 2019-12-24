نجاح المساعيد تثير الجدل على مواقع التواصل بسبب “فستان زفافها”.. هل عدلت على فستان زواجها القديم؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 11:53 مساءً - سادت حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وجمهور الشاعرة الأردنية – الإماراتية، نجاح المساعيد، وذلك على خلفية نشر صور زواجها الأخير من الضابط الأردني عامر السردي.

وأشار النشطاء إلى التشابه الكبير بين فستاني المساعيد اللذين ارتدتهما خلال حفل زفافها الأول وزواجها من رجل الأعمال الليبي وليد السيد، ابن عم الرئيس الليبي الرّاحل معمّر القذافي، والزواج الثاني من ضابط الشرطة الأردني في أكتوبر الماضي.

وبالنظر إلى الفستانين، يمكن ملاحظة الشبه الكبير بينهما، من حيث التصميم من ناحية الرقبة والأكمام، إلا أن لونهما يظل مختلفاً تماماً ، حيث اصطبغ لون فستان الزفاف الأول باللون الأبيض “أوف وايت” أم الثاني فنجد لونه أبيضاً ناصع البياض.

وتزوجت المساعيد من ضابط الشرطة الأردني عامر السردي، في أكتوبر الماضي، رغم فرق السن بينهما حيث يصغرها بأكثر من 14 عاماً إلا أنها أكدت أن عامل السن ليس هو الأهم في الزواج، مضيفةً أن الإنسان لا يجب أن ينظر إلى نفسه كونه مجرد رقم.