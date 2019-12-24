شاهدوا.. بدور البراهيم تعرض صورة لـ هويتها وتكشف عن وظيفة والدها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 11:53 مساءً - أكدت الفاشينيستا السعودية بدور البراهيم في مقطع فيديو على حسابها في سناب شات أن جنسيتها سعودية.

وعرضت بدور صورة من هويتها وقالت أنها سعودية ومن جدور السعودية غصبن عن الكل.

وعن والدها قالت أنه يدعى أحمد عبدالعزيز البراهيم وكان موظف في أمارة المنطقة الشرقية ويعمل رئيس قسم تراخيص الأسلحة.

وأضافت أن والدها يعمل في وظيفة حساسة بالدولة لا يشغلها أى فرد.

وعن الانتقادات التى وجهت لها الفترة الماضية قالت بدور ان كلامكم ليس منزل من السماء.