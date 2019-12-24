سليمان عيد يتحدث عن صورته مع حماقي

نشر الفنان سليمان عيد صورة جديدة جمعته بالفنان محمد حماقي، خلال إحدى المناسبات الفنية. ظهر سليمان خلال الصورة التي نشرها عبر حسابه على Instagram، أثناء مصافحة حماقي، وعلّق كاتبا: "لقائي مع حماقي لسه هقوله بحبك ومن معجبينك سبقني وقالى أنا بحبك ومن معجبينك اتكسفت أوي زى ما أنتوا شايفين".من ناحية أخرى، كان حماقي قد أعلن عن مكان الحفل الذي سيقدمه بمناسبة الاحتفال بحلول رأس السنة الملادية الجديدة، والمقرر إقامته في العاصمة المصرية القاهرة، وتحديدا في فندق "دوسيت" بمنطقة القاهرة الجديدة ن وذلك مساء الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر الجاري. قد يهمك ايضا: سليمان عيد يكشف عن تصوير مشهد في "الباشا تلميذ" بدون سيناريو طلعت زكريا يؤكد أن سليمان عيد جان السينما المصريه وملك الرومانسية

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