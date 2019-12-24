كندة حنا تحتفل بالكريسماس بصحبة ابنتيها

احتفلت الفنانة السورية كندة حنا، بأعياد الكريسماس، داخل منزلها بصحبة ابنتيها.

ونشرت "كندة" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور بصحبة ابنتيها، وعلقت: "عيد الميلاد لا يعني الهدايا التي تحت الشجرة، عيد الميلاد يعني الأشخاص الذين يحيطون الشجرة".

يذكر أن كندة حنا شاركت في بطولة المسلسل التاريخي "ممالك النار"، الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وهو من بطولة خالد النبوي، محمود نصر، بهاء ثروت، رشيد عساف.

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