شكرا لقرائتكم خبر عن رامى إمام يكشف ذكريات صورة عمرها 38 عاما مع الزعيم وجده.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صورة لثلاثة أجيال جمعت بين الزعيم عادل إمام، ووالده، وابنه رامى إمام، ومع انتشار الصورة عبر منصات التواصل الاجتماعى دون التعرف على أى تفاصيل حول ذكرياتها الخاصة للزعيم وابنه مع جده الراحل، حتى قرر المخرج رامى إمام، الكشف عن ذكريات تلك الصورة معه بإعادة نشرها مرة أخرى عبر صفحته الشخصية على إنستجرام، مع سرد بعض التفاصيل التى تنشر لأول مرة.

قال رامى إمام، فى تعليقه على الصورة، "الصورة دى اتبعتتلى من حضراتكم كتير جدًا الفترة اللى فاتت.. والحقيقة رجعتنى حوالى 38 سنة لورا.. دى مش مجرد صورة بالنسبة لى.. دى من أحب الصور لى.. مش لأن فيها 3 أجيال بيتصوروا.. لا.. لأن فيها جدى الله يرحمه.. محمد إمام الكبير.. الراجل اللى ما شفتش فى حياتى زى حنيته وطيبته وجدعنته وتلقائيته وبساطته وخفة دمه.. والأخيرة دى بالذات الظاهر طلعت جينات فى العيلة".



رامى إمام يروى تفاصيل صورته مع الزعيم وجده

وأضاف: "كنت بحس بالراحة معاه.. وأحلى لحظة فى حياتى لما كان بيرقينى ويدعيلى.. وبيدعى لأبويا "روح يا عادل.. ربنا يكرمك كمان وكمان".. وفى أواخر أيامه، جاله زهايمر ومكانش فاكرنى ولا فاكر أى شخص فى عيلتنا"، وتابع "أتمنيت ساعتها إن الأيام ترجع بى وأتصور معاه أكتر وأكتر وأكتر.. لحد ما مات سنة 1997.. لكن دايمًا حاسس إنه عايش معايا طول الوقت.. ربنا يرحمك يا جدو ويغفرلك وتكون مستريح لحد ما نجيلك".

ويشار إلى أنه فى كثير من الأحاديث التليفزيونية التى أجراها الزعيم عادل إمام، كان دائما يتحدث عن علاقته بوالده، وكيف كان مؤثرا عليه، وعلى شخصيته، بل إنه كان يؤكد أن والده يتمتع بحس كوميدى وساخر أكثر منه بكثير.

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والد عادل إمام رحل عن عالمنا، ونجله فى قمة مجده الفنى، حيث حضر عزاءه العديد من الشخصيات العامة والوزراء، أما رامى عادل إمام، فهو واحد من أبرز المخرجين الحاليين، كما أنه الراعى الرسمى لأغلب مسلسلاته والده، والذى دائمًا ما يكون شريكه فى نجاحها، بخلاف بصمته فى الأعمال الأخرى.



الزعيم عادل إمام ووالده وابنه رامى إمام

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعى، كانوا قد تداولوا نفس الصورة النادرة التى تجمع الزعيم عادل إمام، مع والده، وابنه رامى إمام، قبل أيام، وعلقوا على الصورة، بأن عادل إمام يحمل الكثير من ملامح والده، فيما ذهب البعض إلى أن ابتسامة عادل إمام، تظل واحدة مهما مرت عليها السنوات.

جدير بالذكر أن عادل إمام يعود لمشاهديه رمضان المقبل من خلال مسلسل "فلانتينو" بعدما غاب عن السباق الرمضانى الماضى.