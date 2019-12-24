شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أقنع تامر حسنى حلا شيحة بالعودة للسينما بدور كوميدى فى فيلم "مش أنا".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت التحضيرات الأولى لـ فيلم "مش أنا" بطولة ماجد الكدوانى، حلا شيحة، سوسن بدر، وهو فيلم قصة وسيناريو وحوار وتأليف تامر حسنى، وسيطرت الأجواء الكوميدية على تحضيرات الفيلم بين صناع العمل الذى يتمتع أيضًا بالطابع الكوميدى، وفى كواليس التحضيرات كشف النجم تامر حسنى، عن كيفية إقناعه للفنانة حلا شيحة بالمشاركة فى الفيلم الذى تعود من خلاله للسينما بعد غياب 11 عامًا.

قال تامر حسنى، فى حديثه لأحد البرامج، على هامش التحضيرات لبدء تصوير الفيلم، "الفيلم فيه توليفة كبيرة ما بين الكوميدى والتراجيدى وهيبقى أول فيلم "بلاك كوميدى".. هيبقى فى تأثر وأحزان بشكل حلو جدًا.. أنا مبسوط منه الحقيقة"، وأشارت مقدمة البرنامج إلى أن الفيلم بطولة سوسن بدر، وماجد الكدوانى، وحلا شيحة، التى تعود للسينما بعد غياب 11 سنة من خلال دور كوميدى.

من جانبها، قالت الفنانة حلا شيحة: "تامر الحقيقة اللى قالى فى الأول.. وأنا من الأول كنت أحب اشتغل معاه جدًا يعنى .. بس الكوميديا بخاف منها شوية وهو قالى الكوميديا هنا هى كوميديا الموقف"، وكشف تامر أن حلا كانت خائفة من أداء دور كوميدى، وقال: "هى كانت خايفه الأول.. وبتقول معقول أنا هعمل كده"، فعقبت حلا "وهو بيشرحلى بتنح وببصله بس حسيت الشخصية وإن شاء الله هعمل حاجة حلوة وسعيدة بالأجواء هنا".

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وأوضح البرنامج أن أول يوم تحضيرات كانت الأجواء الخاصة بالعمل كوميدية، وقال تامر حسنى: "المخرجة بكلمها النهارده الصبح بقولها المشهد وليه أبعاد فى مشهد كذا فلازم إن احنا نراعى فكرة.. وقاعد غايص أنا فى الفن وعامل فيها فنان أوى.. فهى قامت قالتلى إيه بقولك إيه أنا عاملالك حته صينية بطاطس هخليكوا النهارده.. قولتلها إيه ده يا سارة.. فين الأكل".



فريق عمل فيلم مش أنا

ومع انضمام الفنانة سوسن بدر لهما أثناء التصوير، قال تامر حسنى لها:"كلنا كده عزوة مع بعض.. قوليلى بس قبل أى حاجة تاكلى إيه عشان المخرجة محضرالنا صينية بطاطس"، وردت عليه سوسن بدر، مازحة: "أنا أكلى خفيف جدًا ممكن فتة ممكن محاشى بس ياريت أكل خفيف عشان منتقلش ونعرف نشتغل النهارده".

وعن سبب موافقتها المشاركة فى فيلم "مش أنا"، قالت سوسن بدر: "الموضوع جديد ومختلف ومهم من وجهة نظرى أنا شايفاه مهم، لأن مش الحكاية بس إن احنا بنعمل فيلم حلو وبنعمل فيلم دمه خفيف وبنعمل فيلم احنا فيه كويسين.. لاء كما نعمل فيلم نفيد بيه نقول بيه حاجة نقدم فكرة جديدة نقدم معلومة جديدة للناس نفيد بيها مجتمعنا والناس.. أنا شايفة إن دى حاجة مهمة جدًا جدًا"، وفى ختام اللقاء قال تامر حسنى، لفريق العمل "تعالوا بقى ناكل صينية البطاطس اللى عاملهالنا المخرجة".