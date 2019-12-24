شكرا لقرائتكم خبر عن زينة وعلى ربيع وسعيد الماروق أول حضور العرض الخاص لفيلم "الفلوس".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ صناع وأبطال فيلم "الفلوس" فى التوافد على العرض الخاص للعمل المقام حاليا فى أحد المولات الكبرى بأكتوبر، حيث وصلت منذ قليل النجمة زينة والمخرج سعيد الماروق والشاعر أحمد المالكى مؤلف الأغنية الدعائية للفيلم، وحضر أيضا على ربيع الذى يظهر كضيف شرف على الأحداث، فيما ينتظر الجمهور وصول النجم تامر حسنى إلى العرض الخاص قبل بدء الفيلم. وينطلق الفيلم فى دور العرض السينمائية بدءا من غد الأربعاء خلال 100 نسخة، وتدور أحداث العمل حول سيف، نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

وشارك النجم تامر حسنى، بفيديو من كواليس تصوير فيلمه "الفلوس"، الذي يطرح في دور السينما بعد ساعات، الفيديو صور فترة استعداداته البدنية للفيلم مع الفنان خالد الصاوى، كما طالب من متابعيه عدم أداء تلك التمرين في المنزل.

وكتب تامر حسنى، قائلا: "فترة الاستعدادات البدنية قبل تصوير فيلم الفلوس وآخر تمرين في الفيديو محدش يحاول يعمله إلا اللي بيتمرنوا كويس عشان محدش يتخبط او يتعور، أن شاء الله بكره أول يوم عرض فيلم الفلوس بجميع سينمات مصروالوطن العربى".

فيلم "الفلوس" قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وغيرهم.

وكانت الشركة المنتجة للفيلم قد أطلقت البرومو الثانى والرسمى للعمل يوم الأحد الماضى بعدما طرحت البرومو الأول منذ عدة أشهر، كما طرح تامر حسنى الأغنية الدعائية للفيلم يوم الخميس الماضى بعنوان "حلو المكان"، من كلمات أحمد المالكى، ألحان محمد يحيى، وتوزيع أماديو‪ .

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