شكرا لقرائتكم خبر عن شوف رأى محمد إمام فى ياسمين رئيس.. والنجم يكشف عن مفاجئة بفيلمه "لص بغداد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى الفنان محمد إمام، إعجابه باجتهاد وخفة دم الفنانة ياسمين رئيس، التى شاركته بطولة فيلم لص بغداد، كما كشف للجمهور عن مفاجئة تنتظرهم خلال عرض الفيلم فى يناير المقبل، حيث نشر صورة تجمعهما، وقال في تعليقه عليها "كانت مفاجأة بالنسبالى.. مجتهدة وشاطرة ودمها خفيف جدًا.. حقيقى من ألطف الناس اللى اشتغلت معاهم.. استنوا أول دويتو مع ياسمين رئيس فى لص بغداد.. وأكيد مش الأخير إن شاء الله".

يشار إلى أن النجم محمد إمام، كان قد كشف قبل أيام عن موعد طرح الإعلان الرسمى لفيلم لص بغداد، وذلك أثناء رحلته فى العاصمة الفرنسية باريس، حيث نشر صورة له أثناء التجول فى شوارع باريس، وقال فى تعليقه عليها "صباح الفل.. انتظروا الإعلان الرسمى لفيلم لص بغداد الأسبوع القادم إن شاء الله".

ويستعد النجم محمد إمام لعرض فيلمه "لص بغداد" منتصف يناير القادم، فى دور العرض السينمائية، بصحبة عدد كبير من النجوم على رأسهم فتحى عبد الوهاب وياسمين رئيس، وفى رسالة سابقة لجمهوره، كشف "إمام" عن استعداداته القادمة بعد الانتهاء من فيمله وانتظار عرضه، وكتب فى منشور عبر حساب على إنستجرام، قبل أيام، "نستعد بقى للى بعده، علشانكم مفيش راحة، توكلنا على الله، اللى جاى ملوش زى".

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فيلم "لص بغداد" بطولة النجوم محمد إمام، وفتحى عبد الوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمد عبد الرحمن، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق الذى يظهر كضيف شرف فى الأحداث، وتدور أحداثه فى إطار الأكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية التى تقع عندما يبدأ أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف تامر إبراهيم، وإنتاج سينرجى فيلم.

ويذكر أيضًا، أن النجم محمد إمام، كان قد استعاد، اليوم الثلاثاء، ذكريات تصوير مسلسل " هوجان"، مشيرا إلى أنها أحلى أيام وأجمل كواليس، وشارك إمام جمهوره بفيديو من كواليس التصوير عبر حسابه على تويتر، وكتب: "كانت من ألطف الكواليس".

ومسلسل "هوجان" عرض خلال رمضان الماضي، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، من بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبدالله، ورياض الخولى، وعايدة رياض، وأوس أوس، وميرنا نورالدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبواليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجى".