شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عز بعد تعاقده مع محسن جابر: الغناء كان حلمى من زمان قبل التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد الفنان محمد عز مع "مزيكا" للمنتج محسن جابر، على تقديم مجموعة من الأغنيات خلال الفترة المقبلة، وقد انتهى "عز" من تسجيل أغنية سينجل جديدة بعنوان "فاكرينى مرتاح"، من كلمات وألحان شريف حمدان، وتوزيع موسيقى طه الحكيم، ومكساج محمد جودة، ومن المقرر أن يتم تصويرها خلال الأيام المقبلة، وأكد عز: "الغناء كان حلمى منذ فترة قبل احترافى للتمثيل، وعندما التقيت بالملحن شريف حمدان وعرف بموهبتى فى الغناء تحمس لى وشجعنى على خوض التجربة، وبالفعل تعاونا من قبل فى أغنية "شبعان دلع"، من كلمات إسلام القبارى، وتوزيع موسيقى باسم منير، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدة عالية على يوتيوب وهذا ما دفعنى على الاستمرار فى مجال الغناء.









ويشارك عز فى فيلم "باركود 615" وتدور أحداث الفيلم فى إطار أكشن تشويقى، حيث يتضمن الفيلم بعض الأحداث الغامضة داخل الفيلا، وفيها صراع بين الأبطال بالإضافة لبعض مشاهد الأكشن والمطاردات بين بطلى الفيلم محمد عز وطارق صبرى.

كما يشارك عز فى مسلسل البيت الكبير بطولة الفنان محمد رجب، ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج اسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، أحمد حلاوة.

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واحتفلت أسرة شركة "مزيكا"، نوفمبر الماضى بعيد ميلاد المنتج الكبير محسن جابر داخل مقر الشركة بحضور مسئولى الشركة محمد جابر والمهندس هشام الجزار والمهندس أحمد جابر والمهندس مصطفى محسن جابر وعدد كبير من مديرى شركة مزيكا.

يذكر أن أول إنتاجات محسن جابر فى منتصف السبعينيات من خلال ألبومات محمد الكحلاوى "حب الرسول يابا" و"مدد يا نبى"، وكان أحد المشاركين فى إنتاج ألبوم فنان العرب محمد عبده "يا مركب الهند"، وتعامل مع أبرز المطربين فى العالم العربى منهم وردة، عمرو دياب، محمد فؤاد، سميرة سعيد، نوال الزغبى.