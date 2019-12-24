شكرا لقرائتكم خبر عن قتل وإثارة ..ماثيو ماكونهى بشكل جديد فى تريلر فيلمه The Gentlemen والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الحساب الرسمي للفيلم الجديد المنتظر The Gentlemen، على موقع التغريدات تويتر، تريلر وبوستر جديدين للعمل، الذى وصلت مدته إلى دقيقة و 10 ثوانى، ومن المقرر طرحه في 24 يناير من العام المقبل 2020.

فيلم The Gentlemen من بطولة ماثيو ماكنهوي، تشارلي هونام، ميشيل دوكيري، جيريمي سترونج، كولين فاريل، هنري جولدينج، هيو جرانت، جيسون وونج، كريستوفر إيفانجيلو، إليوت سومنر، كلوي أروسميث، بريتاني اشورث، راسل بالوج، سيمون. ر. باركر، ستيف بارنيت.



The Gentlemen

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ويدور فيلم الأكشن The Gentlemen حول رئيس عصابة للمخدرات، بريطاني الجنسية، يقرر بيع إمبراطوريته المربحة للغاية لسلالة من أصحاب المليارات في أوكلاهوما.

الفيلم من إخراج جاي ريتشي، الذى شارك في التأليف جنبا إلى جنب مع إيفان أتكينسون، مارن ديفيز، الفيلم الجديد من إنتاج STX Entertainment.

يذكر أن الممثل العالمى ماثيو ماكونهى كان قد انضم إلى موقع الصور إنستجرام في نومفبر الماضى، وذلك احتفالا بـ عيد ميلاده الـ 50، يوم 4 نوفمبر الماضى، وبالفعل يقترب ماكونهى من تحقيق 3 مليون متابع له، وكانت قد وصل عدد المتابعين في أول ساعات من إنضمامه إلى الموقع، باسم الصفحة التي أطلق عليها اسم " officiallymcconaughey" إلى 675 ألف متابع.