عمرها 38 عامًا.. حكاية صورة جمعت 3 أجيال وقصة مؤثرة عن والد الزعيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان رامي إمام صورة نادرة من طفولته تجمعه بوالده الفنان عادل إمام وجده محمد إمام.

وعلق رامي إمام على الصورة: "الصورة دي اتبعتتلي من حضراتكم كتير جدا الفترة اللي فاتت، والحقيقة رجعتني حوالي ٣٨ سنة لورا، دي مش مجرد صورة بالنسبة ليا، دي من أحب الصور ليا، مش لان فيها ٣ أجيال بيتصوروا ...لا، لأن فيها جدي الله يرحمه، محمد إمام الكبير، الراجل اللي ما شفتش في حياتي زي حنيته و طيبته وجدعنته وتلقائيته وبساطته وخفة دمه، والأخيرة دي بالذات الظاهر طلعت جينات في العيلة".

وتابع: "كنت بحس بالراحة معاه، وأحلى لحظة في حياتي لما كان بيرقيني ويدعيلي، و بيدعي لأبويا " روح يا عادل ... ربنا يكرمك كمان و كمان"، وفي أواخر أيامه، جاله زهايمر ومكانش فاكرني، ولا فاكر أي شخص في عيلتنا، اتمنيت ساعتها أن الأيام ترجع بيا وأتصور معاه أكتر وأكتر وأكتر، لحد ما مات سنة ١٩٩٧ .. لكن دايما حاسس أنه عايش معايا طول الوقت، ربنا يرحمك يا جدو و يغفرلك و تكون مستريح لحد ما نجيلك".

يُذكر أن المخرج رامي إمام انتهى من تصوير مسلسل "فلانتينو" وبدأ مرحلة المونتاج استعدادا لعرضه في رمضان القادم، المسلسل من بطولة عادل إمام ودلال عبدالعزيز وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.