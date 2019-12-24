"on e" تعرض "الخلية" حصريا في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - تعرض قناة on e حصريا ولأول مرة فيلم الخلية ليلة رأس السنة، الساعة 11 مساءً.
ونشرت القناة عبر حسابها على إنستجرام مجموعة الصور من الفيلم، وعلقت: "استنونا في ليلة رأس السنة مع فيلم الخلية لأول مرة، فقط وحصريا على قناة on e".
فيلم الخلية بطولة أحمد عز ومحمد ممدوح وسامر المصري وأمينة خليل وعائشة بن أحمد وأحمد صفوت، ومن سيناريو وحوار صلاح الجهيني، وقصة وإخراج طارق العريان.
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