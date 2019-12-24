بالصور| بينهم أكرم حسني وهنا الزاهد.. نجوم الفن في العرض الخاص لفيلم "الفلوس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهد العرض الخاص لفيلم "الفلوس" بطولة الفنان تامر حسني، والمُقام مساء اليوم الثلاثاء في ڤوكس سينما بمول مصر، حضور عدد كبير من نجوم الفن.

وكان من بين الحضور" الفنان أكرم حسني، الفنان هشام ماجد، الفنانة هنا الزاهد، الشاعر أمير طعيمة، الفنان خالد الصاوي، الفنانة زينة، الفنان علي ربيع، الفنانة عائشة بن أحمد، الفنان خالد الصاوي، السيناريست محمد عبدالمعطي، المخرج سعيد الماروق.

"الفلوس" بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، ‏نانسي صلاح، محمد سلام، قصة تامر حسني، سينارسو وحوار محمد عبد‏المعطي، ‏إخراج سعيد ‏الماروق.