‪ في حفلات رأس السنة| حكيم وحجاج الأكثر انتشارًا.. وهيفاء وجسار الأعلى سعرًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

شهدت خريطة حفلات رأس السنة التي تقام، مساء الثلاثاء المقبل، العديد من التعديلات مع بدء العد التنازلي، وارتفعت أسهم الفنانين مصطفى شوقي، ومصطفى حجاج، وحكيم، ليصبحوا الأكثر مشاركة في حفلات بالليلة نفسها، مع ظهور قوي لنجوم ونجمات الغناء اللبناني، هيفاء وهبي، رامي عياش، وائل جسار، مايا دياب، إلى جانب عدم حسم الفنان عمرو دياب أمره من المشاركة، بالحفل المقام في الغردقة.

وبعد غياب طويل، يعود الفنان محمد منير لبورصة حفلات رأس السنة ليحيي بمشاركة الفنان مصطفى شوقي، الحفل المقام في فندق تريمف بالقطامية، وقسمت أسعار تذاكره إلى 3 فئات: وهي 2000، و3000، و4000 جنيه.

ويشارك مصطفى شوقي في حفل ثاني بالليلة نفسها، مع مصطفى حجاج، رامي عياش، نيكول سابا، في فندق رويال مكسيم بالاس يوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر، وأسعار التذاكر 2000 و3000 و4000 جنيه.

ويحيي حكيم 3 حفلات، الأولى بمشاركة هيفاء وهبي فى فورسيزون، وتتروح أسعار التذاكر بين 5000 و7000 و8500 جنيه، والثانية بمشاركة عاصي الحلاني وأمينة وموسى في فندق "كونكورد السلام"، وأسعار التذاكر 5000 و6000 و7000 جنيه، والثالثة مع المطربة نجوان والراقصتين صافيناز وأنستازيا في جي دبليو ماريوت.

أما الفنان محمد فؤاد يحيي حفلا بمشاركة مروة اللبنانية، أحمد سعد، في فندق جراند نايل تاور، وأسعار التذاكر 3500 و4500

Advertisements

و5500 جنيه.

ويشارك الفنان اللبناني وائل جسار في حفلين، الأول في فندق سميراميس مع رامي صبري ومروة وعبد الباسط حمودة والراقصة دينا، وتبدأ

أسعار التذاكر من 3500 إلى 8500 جنيه.

أما الحفل الثاني فسيكون مع رامي صبري، أمينة، الراقصة أنستازيا، والمطربة نعوم، في فندق إنتركونتينتال سيتي ستارز، وتترواح أسعار تذاكره بين 6000،5000،4000،3000، 7000 جنيه.

تحت عنون الليلة الملكية يشارك الفنان محمد حماقي مع الفنانة اللبنانية مايا دياب في فندق "دوسيت" التجمع الخامس، وبلغت أسعار التذاكر 3000 و3500 و4000 و5000 و5500 جنيه.

ويحيي الفنان رامي صبري ثالث حفلاته في ليلة رأس السنة بمشاركة محمود الليثي وأمينة وأحمد شيبة وصافينار، في فندق ماريوت الزمالك، وتتتراح أسعار التذاكر من 2500 حتى 6500 جنيه.