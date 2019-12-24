محمد إمام عن ياسمين رئيس: "كانت مفاجأة بالنسبالي"

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الفنان محمد إمام، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة تجمعه بالفنانة ياسمين رئيس.

وكتب إمام: "كانت مفاجأة بالنسبالي .. مجتهدة و شاطرة و دمها خفيف جداً .. حقيقي من ألطف الناس اللي اشتغلت معاهم .. استنوا أول دويتو مع ياسمين رئيس في لص بغداد .. و أكيد مش الأخير إن شاء الله".

يُذكر أن "لص بغداد" تدور أحداثه في إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، ويشارك في بطولته الفنان محمد إمام، فتحي عبدالوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمد عبدالرحمن، وصلاح عبدالله، تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.

ومن المقرر عرض الفيلم في الأسبوع الأول من يناير 2030.