علي ربيع أول حضور العرض الخاص لفيلم "الفلوس"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
حرص الفنان علي ربيع على حضور العرض الخاص لفيلم "الفلوس" بطولة الفنان تامر حسني، والمُقام مساء اليوم الثلاثاء في ڤوكس سينما بمول مصر.
علي ربيع هو أول حضور العرض، الذي من المقرر أن يشهد تواجد عدد كبير من صنّاع الفيلم ومن نجوم الوسط الفني للاحتفال بالفيلم، قبل يوم من طرحه في دور العرض.
"الفلوس" بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، نانسي صلاح، محمد سلام، قصة تامر حسني، سينارسو وحوار محمد عبدالمعطي، إخراج سعيد الماروق.
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