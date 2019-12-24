"خطوبة أم صداقة".. سلمى أبو ضيف تثير الجدل من جديد بصورة مع شاب إيطالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أثارت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف، الجدل مرة ثانية، حول علاقتها بشاب إيطالي، بعد أن نشرت صورة جديدة تجمعهما اليوم، عبر حسابها على "إنستجرام".

وعلقت سلمى على الصور: "أفضل هدية في 2019، هي أنت"، وهي الصورة التي قررت أن تختتم بها سلمى هذا العام.

تعليق سلمى على الصورة، أعاد الجدل حول ارتباطها بالشاب الإيطالي، وعلق عدد كبير من متابعيها حول طبيعة علاقة بهذا الشاب إذا كان خطيبها أم مجرد صديق.

وكانت سلمى نشرت، في أكتوبر الماضي صورة تجمعها بالشاب أثناء تواجدهما في إيطاليا، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ووجهت له رسالة باللغة الإنجليزية: "وحشتني".

ثم نشرت سلمى صورة آخرى تجمعها بالشاب، خلال تواجدهما في ميلانو، وعلقت: "يوم لطيف".

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وكانت أول صورة تنشرها الفنانة سلمى أبو ضيف تجمعها بالشاب الإيطالي، في سبتمبر الماضي عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليها: "حبي الوحيد"، وهي الصورة التي أثارت جدلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي.

حتى أن هناك تقارير أخبارية أكدت خطوبة سلمى لهذا الشاب، وأنها غابت عن حضور مهرجان الجونة السينمائي بسبب خطوبتها.

ولكن بعد انتشار الأنباء، نفت سلمى فى تصريحات صحفية صحة هذه الأنباء، مؤكدة أنها لم تحتفل بخطبتها من هذا الشاب، وأكدت أنها لا تحب الحديث عن حياتها الشخصية، نظراً لأن حياتها الشخصية ملكها هى فقط".

يُذكر أن سلمى أبو ضيف شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "حدوتة مرة" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، والفنان مجدي كامل، والفنان أحمد صيام، ومن إخراج ياسمين أحمد، وتأليف عمر عبدالحليم.