في أول صور بعد الخطوبة.. "الشرنوبي" يحتفل مع خطيبته بالكريسماس

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر الفنان محمد الشرنوبي، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورا له مع خطيبته راندا رياض، احتفالًا بالكريسماس.

وكتب الشرنوبي على الصور: "ربنا يخليكي ليا"، بينما نشرت راندا رياض الصور نفسها، وعلقت: "كل ما أحتاجه من الكريسماس هو أنت".

وتعد هذه أول صور ينشرها الشرنوبي وراندا عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي منذ إعلان خطبتهما.

واحتفل الفنان محمد الشرنوبي الأربعاء 11 ديسمبر، بخطبته على راندا رياض، فى أجواء عائلية، بمنزل العروس.

وتُعد هذه هي الخطبة الثالثة للشرنوبي، فقد سبق وارتبط بالمنتجة سارة الطباخ، ولمي كتكت ابنة الفنانة أمل رزق.