محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
طرحت الشركة المنتجة لفليم رأس السنة، الأفيش الرسمي له، استعدادًا لعرضه 5 فبراير المقبل.
وكان من المقرر طرح الفيلم في شهر مارس الماضي، ولكن تم تأجيله بسبب بعض المشكلات الرقابية، وقال المنتج محمد حفظي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "سبب تأجيل عرض الفيلم يرجع لعدم حصولنا على تصاريح الرقابة، وأتواصل مع الرقابة وإن شاء الله المشكلة في طريقها للحل".
وقد عرض الفيلم لأول مرة في ختام مهرجان مراكش خلال دورته الماضية.
تدور أحدث الفيلم في ليلة واحدة بقرية ساحلية سياحية، حيث تجتمع الطبقة الأكثر ثراءً للاحتفال برأس سنة 2009؛ الصخب يستمر والعلاقات تصبح أكثر تشابكاً وتعقيداً، وما ينكشف من حقائق يغيِّر نظرة الجميع لأنفسهم ومن حولهم إلى الأبد.
"رأس السنة" تأليف محمد حفظي وإخراج صقر في تجربته الأولى، ويقوم ببطولته النجوم إياد نصار وأحمد مالك وبسمة وشيرين رضا وإنجي المقدم وهدى المفتي وعلي قاسم.
كانت هذه تفاصيل خبر بطولة شيرين رضا وإياد نصار.. طرح الأفيش الرسمي لـ"رأس السنة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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