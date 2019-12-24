تراند اليوم : شاهد.. كيف احتفلت نانسي عجرم بعيد الميلاد؟

قدمت الفنانة نانسي عجرم، التهنئة لمتابعيها بأعياد الميلاد المجيد التي تبدأ من الليلة حتى غروب شمس الغد الـ25 من ديسمبر.

ونشرت عجرم صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام أثناء احتفالها بأعياد الميلاد.

وظهرت نانسي عجرم بالصورة مع بابا نويل خلال تواجدها بأحد المولات وعلقت عليها قائلة "عيد ميلاد مجيد للجميع".

وانهالت عليها التعليقات من متابعيها عبر انستجرام وجاءت بين "كل سنة وأنتي طيبة" و "كل عام وأهل لبنان بخير" و "أحلى نانسي" و"كل سنة وأنت طيبة يا نجمة النجوم".