تراند اليوم : فنان شهير يتعرض لمحاولة اغتيال بثلاث رصاصات

أفادت وسائل إعلام عراقبة، أن الفنان والممثل الكوميدي العراقي أوس فاضل الشهير بكامل مفيد تعرض لمحاولة اغتيال وسط العاصمة العراقية بغداد.

وبث علي فاضل شقيق أوس ومخرج ومقدم البرنامج الشهير الذي يقدمانه "ولاية بطيخ"، مقطع فيديو يشرح فيه تعرض شقيقه لمحاولة اغتيال بثلاث رصاصات أطلقها مسلحان يستقلان دراجة نارية في أحد أحياء بغداد الراقية.

يذكر أن أوس فاضل يشارك في الاحتجاجات بشكل مستمر، ويبث مقاطع فيديو يوميا يحث فيها على الاحتجاجات ويسخر فيها من الأحزاب العراقية.

وبرنامج "ولاية بطيخ" الذي يقدمه ويخرجه علي فاضل شقيق أوس الذي يعد أحد أبطاله، هو برنامج عراقي يسخر من الأحزاب السياسية ويعالج قضايا مجتمعية.