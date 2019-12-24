بالفيديو: فوز العتيبي تثير موجة غضب لرقصها بطريقة صادمة في حفل ميدل بيست بالرياض

انتشر على عدد من حسابات مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مثير للجدل ظهرت فيه الناشطة السعودية الشهيرة فوز العتيبي.

وبدت وهي ترقص خلال حضورها حفل “ميدل بيست” الذي أقيم في الرياض بطريقة حماسية جداً ورأى بعض المتابعين أنها بالغت في أداء الحركات الراقصة خصوصاً عندما رفعت سترتها من الخلف إلى أعلى ووجهوا إليها الكثير من الانتقادات.

وركزت بعض التعليقات أيضاً على ملابسها حيث اختارت كنزة بيضاء ضيقة وأضافت إليها سترة مع سروال جينز ضيقكما وضعت على رأسها قبعة بيضاء.

ويشار إلى أن الناشطة أعادت نشر المقطع على حسابها على موقع التغريدات “تويتر” وأرفقته بالتعليق: “كانت ليلة جميلة جداً من أجمل ليالي الرياض”.

ورأى الكثير من المغردين أنها تخطت الحدود داعين إياها إلى التمييز بين الحرية وبين الخروج تماماً على اللياقة والتقاليد.