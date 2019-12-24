ترند 2019.. ممثل مصري ضمن أفضل 10 فنانين على مستوي العالم

أحتل الممثل المصري العالمي، رامي مالك، البحث السابع في قائمة أبرز 10 فنانين علي بحثًا علي موقع "جوجل" لعام 2019، وفيما نعرض لكم أبرز10 فنانين بحث عنه العالم في 2019. نعرض لكم أبرز10 فنانين بحث عنه العالم في 2019. إقرأ إيضًا.. ترند 2019.. ممثل فيلم "الجوكر" ضمن أبرز 10 شخصيات في العالم 1- جوسي سموليت. 2- كيفن هارت. 3- جواكين فينيكس. 4- ريفز كيانو. Advertisements 5- لوري لوفلين. 6- لورين لندن. 7- رامي مالك. 8- سواجيري إريكا. 9- بري لارسون. 10- هيروفومي أراي.

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