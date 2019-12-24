تامر حسني يكشف كواليس الفلوس وحلا شيحة تدعمهم بصورة جديدة

كشف النجم الكبير تامر حسني كواليس تصوير فيلمه الجديد الفلوس، حيث نشر فيديو من داخل أحد النوادي الصحية الجيم، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر تامر حسني من خلاله، من داخل أحد النوادي الصحية الجيم، كما خاض تامر التمارين الشاقة، ومن ناحيتها توجه تامر لنصيحة جمهوره بعد تقليد التمارين الصعبة،

قائلًا: فترة الإستعدادات البدنيه قبل تصوير فيلم الفلوس و أخر تمرين في الڤيديو محدش يحاول يعمله إلا اللي بيتمرنوا كويس عشان محدش يتخبط أو يتعور صباحكم عسل..إن شاء الله بكرا أول يوم عرض فيلم الفلوس بجميع سينمات مصر و الوطن العربي.

ومن ناحيتها دعمت النجمة حلا شيحة فريق عمل فيلم الفلوس، حيث نشرت صورة دعائية جديدة للفيلم،

وعلقت عليها قائلة: فيلم الفلوس غدًا يوم 25 ديسمبر بجميع دور العرض في مصر و الوطن العربي بالتوفيق يا تامر.

وفيلم الفلوس من تأليف تامر حسني، وإخراج تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج سعيد ماروق، وبطولة كل من مي عز الدين، زينة، أحمد فتحي، جوهرة، نانسي صلاح، محمد سلام، خالد الصاوي، ويزو، عائشة بن أحمد، زيزو، علي ربيع، كميل سلامة.

Advertisements

ومن ناحية آخرى يواصل النجمين تامر حسني وحلا شيحة تصوير فيلمها الجديد، والذي يحمل أسم مش أنا، وهو من تأليف تامرحسني، وإخراج سارة وفيق، وبطولة كل من ماجد الكدواني، سوسن بدر، حجاج عبدالعظيم.