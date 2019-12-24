مادونا تشعل مواقع التواصل بزواجها من شاب يصغرها بـ36 عامًا

أشعلت النجمة العالمية مادونا، الوطني العربي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتيوتر، وموقع البحث العالمي جوجل، وذلك من خلال تخطيطها للزواج بشاب يصغرها في العمر بما يقارب 36 عامًا.

ويدعى الشاب أحلى مالك ويليامز، وهو أحد الراقصين في فرقتها، ويبلغ من العمر 25 عامًا.

وأكدت أسرة الشاب أحلى مالك، أن مادونا أطلعتهم بالفعل على خططها بشأن الزواج منه بمجرد أن تنتهي جولتها الغنائية في مدام إكس العام المقبل.

وقالت والدة أحلى مالك، لـ صحيفة "ميرور" البريطانية، إن المطربة الأمريكية مادونا والبالغة من العمر 61 عاما، تخطط بالفعل للزواج من ابنها مالك.

مادونا تزيح الستار عن علاقتها السيئة بأبنائها الستة

Advertisements

وأوضحت والدة مالك، إن علاقة مادونا ونجلها أحلى مالك بدأت منذ عام، على الرغم من ظهورهما لأول مرة في يونيو 2018.

وشوهدت مادونا مع الشاب في العديد من المواقف، منها في شرفة أحد الفنادق، مع صديقها

مالك وهو محتضنها.

وفي سياق آخر رفع ​جاي ريتشي،​ طليق المغنية العالمية ​مادونا،​ دعوى قضائية ضدها، تزامنًا مع عيد الميلاد "الكريسماس" للمطالبة بتطبيق وتنفيذ أحكام المحكمة، وتحديدًا في الخلاف بينهما حول المكان الذي ينبغي أن يقضي فيه بعض أطفال مادونا الستة عيد الميلاد.

يذكر أن مادونا وريتشي كانا قد خاضا معًا معارك وقضايا في المحاكم في لندن ونيويورك بشأن حضانة ابنهما الوحيد روكو.

وانتهى الأمر في عام 2016 مع السماح لروكو بالعيش في المملكة المتحدة مع والده، بالإضافة إلى أنهما كانا تبنا طفلاً يدعى ديفيد باندا من ملاوي.