نجوم الفن يحتفلون بالكريسماس على طريقتهم الخاصة

احتفل العديد من نجوم الفن بعيد الميلاد المجيد، والمعروف عالميًا باسمه الكريسماس، وجاء ذلك عبر حساباتهم الرسمية بمواقع السوشيال ميديا.

ويعد عيد الميلاد ثاني أهم الأعياد، حيث يمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح وذلك بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الجريجوري واليولياني.

وكان النجم راغب علامة نشر فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وظهر من خلاله، وهو يزين شجرة الكريسماس، وعلَّق قائلًا: عيد ميلاد سعيد وعطلة سعيدة من نفسي ومن عائلتي.

ونشر الفنان محمد الشرنوبي بعض الصور مع خطيبته، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور

والفيديوهات، وظهر من خلالها وهما يحتفلان معًا للمرة الأولى بعيد الميلاد.

كما احتفلت النجمة نانسي عجرم بالكريسماس، حيث نشرت صورة مع بابا نويل، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور

والفيديوهات

و نشرت النجمة نوال الزغبي صورة لها وهي تغلف هدايا عيد الميلاد، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الإنستجرام، وعلقت عليها قائلة: عيد ميلاد سعيد على الكل.

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بينما وجَّهت الفنانة كارمن لبس رسالة معايدة لمتابعيها، وجمهورها، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، قائلة: يمكن أحلى وقت بالسنة جاي هالمرة مع غصة.. بس مش لازم أبدًا ننسى كيف نفرح، و الحلو بهالعيد إنو اللبنانيين مجموعين أكتر من أي وقت.. ميلاد مجيد وينعاد علينا و عالوطن.

واحتفلت الفنانة كندة حنا، مع عائلتها، حيث شاركت متابعيها على الإنستجرام ببعض الصور، وعلقت عليها قائلة: عيد الميلاد ليس حول الهدايا تحت الشجرة.. ولكن عيد الميلاد حول الأشخاص الذين يحيطون بالشجرة.. وأفضل هدية في عيد الميلاد هي صنع الذكريات.

أما الفنانة ريهام عبدالغفور فاحتفلت بعيد الميلاد على طريقتها الخاصة، حيث ظهرت بإطلالة جديدة، وعلقت عليها قائلة: عيد ميلاد سعيد وعطلة سعيدة للجميع.