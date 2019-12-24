فن ومشاهير

ياسر بوعلي يشعل تريندات السعودية بحفله في موسم الرياض

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أشعل اسم الملحن السعودي ياسر بو علي، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في ، خلال تحضيرات حضوره حفل موسم الرياض.

وتجري حاليًا الاستعدادات لإقامة حفلة غنائية ضخمة مخصصة للملحن السعودي ياسر بوعلي، ويشارك في إحيائها عددٌ من ألمع نجوم الطرب في السعودية والخليج والوطن العربي في مسرح محمد عبده في البوليفارد،

ضمن فعاليات "شتاء الرياض"، التي تنظِّمها الهيئة العامة للترفيه.

وتشهد استوديوهات الرياض مراجعة الأغنيات التي سيترنم بها خلال الحفلة الساهرة الفنانون: رابح صقر، راشد الماجد، ماجد المهندس، نوال الكويتية، أنغام، فؤاد عبدالواحد وعايض يوسف، من ألحان ياسر بوعلي.
 

وتأتي الحفلة تكريماً للملحن ياسر بوعلي الذي أمتع

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الجماهير في الخليج والوطن العربي بألحانه العذبة، وغنَى من إبداعاته كبار الفنانين الخليجيين والعرب.

وكان تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية، قد أعلن في وقت سابق استمرار فعاليات موسم الرياض تحت مسمى "شتاء الرياض".

ويتوجه فؤاد عبدالواحد إلى السعودية للمشاركة في ليلة ياسر بوعلي في موسم الرياض، بمشاركة مجموعة من الفنانين الذين سيحيون الليلة معًا تكريمًا للملحن ياسر بوعلي من إعداد ورعاية الهيئة العامة للترفيه وتنظيم شركة روتانا.

 

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