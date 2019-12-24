ترند 2019.. ممثل فيلم "الجوكر" ضمن أبرز 10 شخصيات في العالم

كشفت محرك البحث "جوجل" عن أبرز الشخصيات بحث عنها مستخدمو موقع البحث خلال عام 2019 م، وفيما نعرض لكم أبرز 10 شخصيات بحث عنه العالم في 2019. 10 شخصيات بحث عنه العالم في 2019. إقرأ إيضًا..ترند 2019.. تعرف علي أكثر الأخبار بحثًا في العالم أبرزهم «كوبا أمريكا» في العالم أبرزهم «كوبا أمريكا» أبرز شخصيات في عام 2019: 1- أنطونيو براون. 2- نيمار. 3-جيمس تشارلز. 4- جوسي سموليت. Advertisements 5- كيفن هارت. 6- بيلي إيليش. 7- غريتا ثونبرغ. 8- آر كيلي. 9- خواكين فينيكس. 10- جوردين وودز.

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