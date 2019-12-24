تعرف على رسالة فريال يوسف بمناسبة انتهاء عام 2019

نشرت الفنانة فريال يوسف رسالة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وذلك بمناسبة انتهاء العام الجاري 2019.
وعلَّقت فريال على عام 2019، قائلة: لقد كان عامًا جيدًا بالنسبة لي ولكني لا أستطيع الانتظار حتي عام 2020 .. تكريم العام الماضي بالاحتفال بأفراحك، والحداد على خسائرك، .. نحن، كأشخاص نميل إلى قضاء الكثير من الوقت والاهتمام بنمو الأعشاب الضارة، بدلًا من سقي الزهور لقد عملت بجد على أن أكون شخصًا إيجابيًا حتي عندما كنت أشعر بالألم والكسر واليأس .. أريد أن أنعكس وأكون ممتنًا لكل الجمال الذي مررت به في العامالماضي وأنسى اللحظات الصعبة التي مررت بها .. لدينا جميعًا دراما في حياتنا، لذا دعونا نفرح بالإيجابيات ولا نتحدث عن السلبيات .. هذا العام كان مليئًا بالحب والبركات والسعادة يعلم الله أنني ممتن للمكان الذي أنا فيه في حياتي أخبره يوميًا، لكن لا يمكنني البدء في شرح حماسي لكل شيء جديد في عام 2020 ألم الأعصاب والقلق هما أقل من أن أكون ممتنًا لوجود نظام دعم جميل من العائلة والأصدقاء والجمهور لمساعدتي في الاحتفال ببداية
يذكر أن الفنانة فريال يوسف تشترك في مسلسل الضاهر، والذي يتم عرضه على إحدى القنوات الفضائية حاليًا، وهو من تأليف تامر عبدالمنعم، وإخراج ياسر زايد، وبطولة كل من محمد فؤاد، رغدة، حسن يوسف، مادلين طبر، سميرة محسن، كريم كوجاك، إنجي شرف، أميرة هاني، صبري عبد المنعم، علاء مرسي،مريم سعيد صالح، أحمد التهامي، علاء زينهم، عمر أبو النجا، إيمان سلامة، مظهر أبو النجا،حسان العربي، منير مكرم، إحسان ترك، أشرف بوزيشن، إيمان حمدي، كريم الحسيني، محمد متولي، ياسين هاني، رانيا الخطيب، صوفيا ياسين.
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