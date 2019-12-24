شاهد.. مصطفى شعبان مع رمضان صبحي في صورة مهزوزة

نشر النجم مصطفى شعبان صورة تجمعه بـرمضان صبحي، كابتن المنتخب الأوليمبي لفريق كرة قدم، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر شعبان وصبحي من خلالها بصورة سيلفي مهزوزة، وعلَّق عليها مصطفى شعبان، قائلًا: مع الكابتن و يتوب علينا ربنا.

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ومن ناحية أخرى يشارك النجم مصطفى شعبان في بطولة فيلم سيدي جابر، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج أحمد عبدالباسط، وبطولة كل من عمرو سعد، يسرا اللوزي، محمود حميدة، عمرو سعد، وليد فواز، نجلاء بدر.