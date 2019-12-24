يكرم مهرجان نقابة المهن التمثيلية الفنان القدير حسن حسني غدًا الأربعاء؛ وذلك بحضور النجمين أحمد حلمى ومحمد سعد واللذان سيشاركان فى تسليم درع تكريم الفنان القدير حسن حسنى في المهرجان الذى يقيمه الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، على مسرح النهار بشارع القصر العيني، وذلك ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان المهن التمثيلية. النهار بشارع القصر العيني، وذلك ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان المهن التمثيلية. الجدير بالذكر أن مهرجان نقابة المهن التمثيلية يرأسه الدكتور أشرف زكي، ومدير المهرجان المخرج سامح بسيوني، ونائب مدير المهرجان الفنانة منة بدر تيسير ويشارك في هذه الدورة 10 عروض مسرحية، ويرأس لجنة التحكيم د. سامح مهران رئيس أكاديمية الفنون الأسبق، وتضم اللجنة فى عضويتها المخرج أحمد شفيق، السيناريست محمد سليمان عبد المالك، الفنانة هالة فاخر، أستاذ السينوغرافيا د. صبحي السيد، المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، المخرج محمد مرسي، المخرج مصطفى فكري والمخرج مرقس عادل. ويشارك في هذه الدورة 10 عروض مسرحية، ويرأس لجنة التحكيم د. سامح مهران رئيس أكاديمية الفنون الأسبق، وتضم اللجنة فى عضويتها المخرج أحمد شفيق، السيناريست محمد سليمان عبد المالك، الفنانة هالة فاخر، أستاذ السينوغرافيا د. صبحي السيد، المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، المخرج محمد مرسي، المخرج مصطفى فكري والمخرج مرقس عادل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غدًا.. تكريم حسن حسني بمهرجان نقابة المهن التمثيلية في حضور حلمي وسعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.