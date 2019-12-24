كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على موعد "الآنسة فرح" على قناة "mbc4" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشارك الفنان أحمد مجدي، أخباره اليومية والفنية لدى جمهوره، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

حيث نشر الفنان المتألق، مجموعة صور جديدة بصحبة محمد الكيلاني وأسماء أبو اليزيد لترويج مسلسلهم الجديد "الآنسة فرح"، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصور تفاعلا لدى جمهوره .

علق" مجدي" على الصور: "مسلسل الآنسة فرح إبتداء من يوم الأحد 29 ديسمبر الساعة ٩ مساءً بتوقيت السعودية و ٨ مساء بتوقيت مصر على mbc4"، ونال العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهوره .

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مسلسل "الآنسة فرح"



شارك الفنان أحمد مجدي، فى بطولة مسلسل"الآنسة فرح" وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، رانيا يوسف، محمد الكيلاني، أسماء ابو اليزيد،عارفة عبد العزيز، إخراج أحمد الجندى .

يذكر أن آخر أعمال الفنان احمد مجدى الدرامية مشاركته فى بطولة مسلسل "فرصة تانية" وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، ياسمين صبرى، اخراج مرقس عادل، تأليف مصطفي جمال هاشم .

ويشار أن الفنان احمد مجدى شارك في بطولة فيلم "طلعت حرب٢" وشارك أيضا فى بطولة الفيلم عدد من نجوم الفن منهم، شرين عادل، احمد وفيق، منة فضالي، عبير صبرى،فاطمة عادل، محمد عادل، اخراج مجدى أحمد على .

