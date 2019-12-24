تراند اليوم : محمد سامي يوضح حقيقة سخريته من مسلسل عمرو يوسف الجديد”سيف الله”

أبدى المخرج محمد سامى اندهاشه من التصريحات التى انتشرت اليوم، الثلاثاء، على لسانه حول سخريته من تجسيد عمرو يوسف لشخصية الصحابى خالد بن الوليد فى المسلسل الذى يحمل اسم “سيف الله – خالد بن الوليد”، والذى يكتبه إسلام حافظ ويخرجه رؤوف عبد العزيز وتنتجه شركة “سينرجي”، للعرض فى شهر رمضان المقبل.

وأكد محمد سامى أن معظم تصريحاته لوسائل الإعلام خلال تواجده فى مهرجان الإسكندرية للمسرح العربى قبل أسبوعين تم تحريفها ولم تنقل كما قالها نصًا، موضحا أنه لا يمكن أن يسخر من عمرو يوسف لأن هناك صداقة تربطهما وكانا يستعدان للتعاون سويًا فى فيلم “حملة فرعون” الذى تم عرضه فى عيد الفطر الماضى قبل اعتذارهما، مشددًا على أن وسائل الإعلام يجب أن تتحرى الدقة فى نقل التصريحات كما قيلت بدون تحريف.

فى سياق متصل، يعمل المخرج محمد سامى على تصوير مسلسله الجديد “البرنس” مع النجم محمد رمضان والمقرر عرضه فى شهر رمضان الماضى، حيث بدأ أول المشاهد الأسبوع الماضى بمشاركة معظم أبطال العمل وهم نور، وأحمد زاهر، ونجلاء بدر وإدوارد، وريم سامى، ورحاب الجمل، وعبد العزيز مخيون.