شاهدوا.. ابن شعبان عبد الرحيم يغني له في عيد ميلاده

كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 09:53 مساءً - قدّم عدوية ابن الفنان المصري الراحل ​شعبان عبد الرحيم​ اغنية له بمناسبة عيد ميلاده تحمل عنوان “وزير الحنية”، وذلك خلال حلوله ضيفا على برنامج “شارع النهار” من تقديم الاعلامي المصري حسام المراغي على قناة النهار المصرية، كما تحدث خلال الحلقة عن دعم والده له في حياته.

وكان الراحل قد وافته المنية مؤخرا عقب أزمة صحية أصابته فجأة، وذلك بعد عودته من حفلته التي أحياها في السعودية والذي ظهر خلاله على كرسي متحرك.

ونذكر من أشهر أغانيه “أنا بكره إسرائيل” التي استوحاها من أحداث الانتفاضة الفلسطينية.

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