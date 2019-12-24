طفل الأمير هاري وميغان ماركل نجم صورة العائلة لـ “عيد الميلاد”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 09:53 مساءً - بلقطة عفوية، إلتقطت لعائلة ​الأمير هاري​ ظهر فيها برفقة زوجته دوقة ساسكس ​ميغان ماركل​، وذلك لمناسبة عيد الميلاد، وكان لافتاً فيها ظهور إبنهما “​آرتشي​” الذي بدا نجم اللحظة.

وبدا آرتشي بوجهه الظريف أمام عدسة الكاميرا بينما كان يزحف باتجاهها، وكان والداه الأمير هاري وميغان ماركل يجلسان خلفه أمام شجرة الكريسماس ويضحكان في لقطة نشرت بالأبيض والأسود.

وكان أول من كشف النقاب عن بطاقة المعايدة المنتظرة حساب “رابطة كومونويلث الملكة” عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث غرّد قائلًا: “فقط نشارك أجمل بطاقة كريسماس من رئيسنا ونائبة رئيسنا، دوق ودوقة ساسكس”.

وكان لافتاً أيضاً في هذه الصورة التعليق الذي كتبه هاري وماركل تحتها:”في هذه السنة، اخترنا أن نرسل بطاقة الإجازة إلكترونيًا”.