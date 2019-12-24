5 وجوه جديدة في المسلسل المصري "الكوخ المحترق"

بدأ الممثل المصري أشرف عبدالباقي تصوير مسلسله "الكوخ المحترق"، المأخوذ عن قصص "المغامرون الخمسة"، ليعرض في عام 2020.

واختار "عبدالباقي" 5 وجوه جديدة من الأطفال الذين تقدموا للاختبارات التي أعلن عنها في وقت سابق، ليشاركوا في بطولة المسلسل.

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وكشف أشرف عبدالباقي صور الأطفال الـ5 عبر منشور له على موقع "أنستقرام"، وهم: علي صالح، ولي لي شعلان، ومعاذ عمرو، وآيتن رمضان، ومنّاد أبوالمجد.

وأشار "عبد الباقي" إلى أن اختيار الأطفال جاء بعد تصفيات كثيرة، للظهور في المسلسل الجديد المأخوذ عن مجموعة الروائي الراحل محمود سالم، وسيناريو وحوار جوزيف فوزي، وإخراج سيف يوسف.

ويواصل "عبدالباقي" عرض مسرحيته "مسرحية كلها غلط.. جريمة في المعادي" أيام 30 و31 ديسمبر/كانون الأول الجاري و1 يناير/كانون الثاني 2020 المقبل.



