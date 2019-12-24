بعد سجال ميريام وإليسا.. سلام سعد: تصرف الثانية ينم عن كبر وإدراك!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

بدأت الحرب الكلامية بين النجمتين ميريام فارس وإليسا قبل أيام قليلة بسبب اللايك الذي وضعته الأخيرة على الهجوم الذي تعرضت له ميريام نتيجة تصريحاتها التي اعتبرها البعض مسيئة لمصر.

وعلقت النجمة إليسا سابقا على أزمة تصريحات ميريام فارس المسيئة لمصر معتبرة أن كل إنسان يخطئ، مؤكدة أن مصر بالنسبة لها خط أحمر مثل بلدها لبنان.

وأضافت إليسا في تصريحات صحفية على هامش مهرجان "موازين" في المغرب، قائلة: "بس هي أخطأت واعتذرت، يمكن ما كان قصدها، ما بدنا نكبر الشغلة أكتر".

وبشأن إعجابها بإحدى التغريدات التي عرضها الفيديو، أوضحت إليسا: "ممكن أعمل إعجاب على شيء يضحكني مش قصدي أعمل إعجاب على شيء خاص بميريام"، وتابعت: "ميريام في النهاية مواطنة لبنانية، وأنا عمري ما أتهجم عليها".

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وأشارت إليسا إلى "أن ميريام اعتذرت ونقابة الموسيقيين قبلت اعتذارها والشعب المصري، وأكيد مع الوقت بقدر وضعها".

من جهتها عمدت ميريام فارس، خلال حفلها في السعودية، للرد على تصرف إليسا واكتفت بالقول :"مش حلو أن يكون الشخص بوجهين"، ولو ما كانت إليسا عملت لايك للفيديو المسرب والمقطش والمحرف اللي نزل، كنت قبلت اعتذارها.. لكن اللايك معناه دعم للفيديو وللإساءة لي".

وأكدت ميريام فارس أن "إليسا قالت إنها ما كانت تقصد تعمل لايك.. وإنها بتعمل أحيانا لايكات على شئ بيضحكها"، متسائلة: "إنتي شايفة إن بضحك؟".

وتجدر الاشارة إلى أن إليسا كانت قد ردت على تصريحات ميريام فارس الأخيرة، معتبرة أن كل إنسان يعمل بأصله ولا تنتظر تقديرا من أحد. وقد جاء كلامها على إثر نشر إحدى متابعيها تغريدة هاجمت فيها ميريام فارس جاء فيها :"قال هي ما غلطت لما حكيت عن أم الدنيا مصر وما عجبها إنه اليسا دافعت عنها.. يا ديعان الكم دقيقة الي اليسا روحتهن".

الفيديو المرفق، تتحدث خلاله خبيرة الإتيكيت والبروتوكول د. سلام سعد عن السجال بين النجمتين ميريام فارس وإليسا بخاصة أن الأمر شغل الرأي العام هذه الأيام.