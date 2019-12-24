القبض على متحرشين وفتيات ظهرن بملابس خادشة في الرياض!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ألقت الأجهزة الأمنية السعودية مساء الثلاثاء القبض على 24 متهما من المتورطين في التحرش ضمن إحدى فعاليات موسم الرياض، وتحديدا في مهرجان ميدل بيست الذي اختتمت فعالياته السبت الماضي.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه بعد تداول العديد من الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقيام عدد من الأشخاص بالتحرش، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية (24) متهما، وبعدها ألقي القبض عليهم، وتم إيقافهم، لاتخاذ الإجراءات النظامية لتنفيذ العقوبات المقررة في نظام مكافحة التحرش بحقهم وكل من يثبت علاقته بجرائمهم.

كما ذكرت مصادر لـ"فوشيا" أنه تم إلقاء القبض على 9 فتيات ارتدين ملابس خادشة ومُخالفة للذوق العام أيضًا أمس الإثنين غير الـ 24 الذين تم ضبطهم، وستتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهن أيضا.

وكانت الفيديوهات المتداولة قد أثارت غضبًا في المجتمع السعودي؛ بعدما وثقت حالات تحرش غير مسبوقة في مهرجان ميدل بيست "وهو الحدث العالمي الأضخم للموسيقى والفن والثقافة في الشرق الأوسط، ضمن فعاليات" موسم الرياض.

كما أطلق مغرّدون سعوديون هاشتاغات حمل عنواني "تحرش ميدل بيست" و"ميدل بيست" علقوا من خلالهما على حالة الغضب والبلبلة التي سبّبها هؤلاء المتهمون في قضايا التحرش في الفعالية، وطالبوا بمحاسبتهم وإحالتهم للقضاء.

ورصدت مقاطع الفيديو أحد الشباب وهو ملتصق تمامًا بجسد فتاة، بينما يتراقصان معًا على أنغام الأغاني، كما ظهرت فتاة في مقطع آخر وهي ترقص، بينما يتحرش بها شاب.

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كما علقت إحدى الفتيات السعوديات التي كانت في فعالية ميدل بيست عبر مقطع فيديو "من أمس وانا أعاني نفسيًا، تعبنا وحنا نمشي نضربكم، تربية أهلكم راحت ع الفاضي وانصح البنات ما يروحون".

وبالرغم من النجاح الذي حققه مهرجان ميدل بيست الموسيقي إلا أن ذلك لم يحمه من الانتقادات، وخاصة بعد الفيديوهات الأخيرة التي ظهر بها الكثير من التجاوزات التي لا تمثل ثقافة الشعب السعودي المحافظ وتبتعد عن هويته.

وفور إعلان الشرطة السعودية عن ضبط عدد من المتحرشين، فقد تصدر عبر موقع تويتر وسم حمل عنوان #القبض_علي_متحرشين_بالرياض، انهالت عليه التعليقات، وأشاد المغردون بسرعة استجابة الأمن وضبط المتحرشين، مقدمين الشكر والتقدير لهم.