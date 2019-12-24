هكذا هنأت النجمة اللبنانية "نادين نسيب نجيم" جمهورها بأعياد الميلاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، جمهورها بأعياد الميلاد برسالة تحمل الأمل بأن الأيام القادمة تكون أفضل، وخاصة من يشهده الشارع اللبنانى من تغيرات سياسية.

النجمة نادين نسيب نجيم، لها أكثر من 9 مليون متابع على إنستجرام، حيث تحظى بشعبية كبيرة، وعلقت قائلة:"ميلاد مجيد أحبائي ما تنسوا يسوع هو العيد والمحبة هي معنى العيد الحقيقي ... مني بعايدكم وبعايد كل شخص قريب مني أو بعيد كل شخص بحبني أو لاء وكل شخص تعبان مريض أو حزين".

وأضافت:"غمرة وبوسة لكل طفل فاقد معنى العيد بهل الليلة المجيدة العيد منه هدية العيد منه سفرة عشا ولا شجرة العيد هو يسوع والأمل أنه الأيام الجاية رح تكون احلى طالما يسوع مبارك أعيادنا وبيوتنا وقلوبنا كل عيد وانتوا بخير".





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من جانب أخر، عادة ما تنشر الفنانة اللبنانية الشابة، مقاطع فيديو عن حياتها، حيث شاركت فيديو طريف لها وأبنتها من قبل يرقصان على أنغام الموسيقى، فى الشرفة "البلكونة"، خلال تواجدهما فى منزل والدة نادين، إذ تقوم نادين بتنفيذ حركات الرقص فيما تقلدها نجلتها، لتحقق المثل القائل "ابن الوز عوام"، حيث علقت نادين على الفيديو وقالت: "هيك منسهر عند ماما، منقلب البلكون صف رقص وموسيقى ومنعمل جو لماما وأكيد بنتى متلى بتحب كتير ترقص، وكنا عم نجرب نرقص متل الفيديو كليب، بيقولوا فرخ البط عوّام، الله يحميها Song : watch me whip".

على جانب أخر، كانت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم قد نشرت فيديو عن لقاءها مع خبير التجميل أرييل تيخادا فى دبى حيث جمعتهما جلسة، وطرحت عليه الكثير من الأسئلة المتعلقة بالجمال أمام الجمهور، وأعلن عنها خبير التجميل أيضًا بمقطع فيديو تشويقى.