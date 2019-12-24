شكرا لقرائتكم خبر عن مطربون يستعدون مبكرا لعيد الحب.. هانى شاكر أبرزهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ عدد من المطربين تسجيل أغنيات سينجل جديدة لطرح بمناسبة عيد الحب المقبل، وبالفعل يتواجدون داخل الأستوديوهات، بينما يعكف آخرون على اختيار أغاني الجديدة، وفى السطور التالية يرصد ”الخليج 365” أبرز المطربين، الذين بدأوا في تحضيرات أغاني عيد الحب المقبل.

هاني شاكر:

يستعد أمير الغناء العربي الفنان الكبيرهاني شاكر، لتحضير أغنية سنيجل جديدة بمناسبة عيد الحب، ولم يكشف تفاصيل أغنية حتى تكون مفاجأة للجمهور وقت طرحه.

محمود العسيلي:

سجل الفترة الماضية محمود العسيلي أغنية سينجل جديدة بعنوان " جنة تكفينا"، ومن المقرر أن يتم تصويرها على طريقة فيديو كليب، ويتم طرحه بعيد الحب المقبل.

Advertisements

مي سليم:

عقدت الفنانة مي سليم جلسات عمل مع أكثر من ملحن خلال الأيام الماضية لاختيار أغنية جديدة وتسجيلها لطرحها في احتفالات الفلانتين خلال شهر فبراير المقبل، حيث قررت مى تقديم أغانى سينجل كل فترة للحافظ على التواجد بدلاً من الألبومات التى تستغرق وقتاً طويلاً.