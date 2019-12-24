ابنة عمرو دياب تكشف صورة حبيبها وتحدث تفاعلا واسعا بين الجمهور!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأت كنزي ابنة الفنان عمرو دياب الجمهور بظهورها مع حبيبها للمرة الأولى على ظهر مركب صغير وداخل جزيرة دون أن تحدد المكان، لكنها كانت قد توجهت قبل أيام إلى مصر برفقة والدتها زينة عاشور.

وأطلت كنزي البالغة من العمر 20 عاما في الصورة برفقة حبيبها تنظر إليه بدلع، وعلقت عليها قائلة: "Love You - بحبك"، وفي صورة ثانية ظهر الشاب يطوقها بذراعيه، وسبق أن نشرت كنزي صورة للشاب نفسه من رحلة سفارى دون أي تعليقات.

وأحدثت كنزي تفاعلا واسعا بين الجمهور خاصة وأنها أصبحت محط أنظارهم بسبب إطلالاتها التي تنشرها عبر صفحاتها على مواقع التواصل، إضافة إلى الشعبية الواسعة التي يتمتع بها والدها دياب، وبحثهم الدائم عن تفاصيل حياة الهضبة الخاصة لمعرفة علاقته بزوجته زينة عاشور بعد دخول الفنانة دينا الشربيني في صداقة قوية معه وسط أنباء تتحدث عن زواج سري بينهما.

ويبدو أن كنزي وجنا وكذلك والدتهما زينة عاشور يردن قضاء آخر أيام السنة الحالية والاحتفال برأس السنة الجديدة في مصر، ورغم وجودهن في مصر لكن كنزي لم تظهر برفقة والدتها حتى الآن، كما لم تنشر أي صورة تجمعها بوالدها النجم عمرو دياب.

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وأعلنت زينة عاشور عن تواجدها في مصر بعد أن خضعت لجلسة تصوير بملابس شرقية بعدسة مصور دياب كريم نور، الذي قام سابقا بعمل جلستي تصوير للنجمة دينا الشربيني، وحرصت زينة على توجيه الشكر لكريم؛ لأنه جعلها تبدو بأفضل صورة ممكنة حسب وصفها، كما وجهت الشكر لمصممة القفطان.

وتساءل الجمهور عن سبب عدم التقاط أي صورة تجمع عائلة عمرو دياب في زيارتهم الأخيرة لمصر وهم زينة والأبناء عبدالله وكنزي وجنان في الوقت الذي يتواجد فيه الهضبة بالسعودية إلى الآن بعد مشاركته في مهرجان "ميدل بيست" MDL Beast Festival يوم الـ 21 من ديسمبر الجاري.

كما لم تسلم زينة من تساؤلات الجمهور حول طبيعة علاقتها بزوجها عمرو دياب، في ظل وجود دينا الشربيني معه في السعودية وكذلك مرافقتها له بشكل دائم في حفلاته الغنائية، وترفض زينة في الوقت نفسه الحديث عن طبيعة العلاقة التي تجمع الثنائي دياب والشربيني، ولا تؤكد عاشور أيضا إن كانت زوجة للهضبة إلى الآن أم أنهما منفصلان.