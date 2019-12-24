تامر مرسي يعلن عن مسلسل "خالد بن الوليد" لعمرو يوسف بطريقة غير تقليدية

القاهرة - لايف ستايل
قررت الشركة المُنتجة لمسلسل الصحابي الجليل خالد بن الوليد، الإعلان عن المسلسل الضخم، بطريقة غير تقليدية، حيث نشر مُنتج العمل تامر مرسي، بوستر المسلسل والذي يتصدره النجم عمرو يوسف، تزامنًا مع الاحتفال بعيد ميلاده اليوم. وظهر يوسف في البوستر، عمرو يوسف بـ"لوك" سيف الله المسلول بزي العصر الذي كان يعيش فيه بن الوليد، مرتديًا الزي العسكري المستخدم في الحروب باللون الأسود، ممسكًا بيده السيف، وبلحية طويلة، مكتسبًا ملامح بن الوليد كما تم وصفه.
ودون صناع العمل على البوستر، أن المسلسل مأخوذ عن عبقرية خالد للكاتب الكبير عباس محمود العقاد، يكتب السيناريو والحوار له الكاتب إسلام حافظ ويخرجه رؤوف عبد العزيز، ومن إنتاج تامر مرسي.
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