لبلبة تعتذر عن المشاركة فى مسلسل "نساء من دهب"

اعتذرت الفنانة لبلبة، عن المشاركة فى المسلسل الدرامي الجديد "نساء من دهب"، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، والذي تقوم ببطولته كل من نادية الجندى ونبيلة عبيد، وقال مصدر، إنه رغم أن الفنانة لبلبة كانت مرشحة بقوة من قبل نادية الجندى ونبيلة عبيد بعد الاتفاق مع المخرج وائل إحسان على المشاركة في العمل، إلا أنها اعتذرت عن المسلسل دون إبداء أي سبب.

يذكر أن نادية الجندي ونبيلة عبيد، كانتا قد تعاقدتا على المسلسل مع المنتج صادق الصباح، وهو مأخوذ من نسخة أمريكية أصلية، وتم الاتفاق مع السيناريست أمين جمال على تحويله إلى نسخة عربية وكتابة السيناريو والحوار له، لتكون أحداثه كوميدية، وانطلقت معالجته الدرامية بحلقات أولى.

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