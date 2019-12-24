محمد حماقي يوجة التحية لزوجتة في الحلقة الأخير من برنامج ذا فويس

وجه الفنان محمد حماقي التحية لزوجته نهلة الحاجري، في الحلقة النهائية من برنامج "ذا فويس"، حيث أنها المرة الأولى التي تحضر بها في البرنامج. وكان ذلك فور انتهاء المشترك المغربي فهد مفتخر، الذي ينافس حماقي به على الفوز باللقب، من الغناء، حيث سيغني لـ"عبادي الجوهر" أغنية "قالوا ترى". ويجلس على منصة "ذا فويس" أربعة مدربين وهم الفنان راغب علامة، محمد حماقي، سميرة سعيد، أحلام الشامسي، كلٌ منهم يعطي من خبرته وقدراته لمشتركيه، حتى يصل بهم إلى بر الأمان وهو الفوز باللقب، وتخرجهم من البرنامج يمتلكون خبرة واسعة يرتكزون عليها وتكون الشرارة التي يبدئون بها مشوارهم الفني.

ويُعرض برنامج "ذا فويس" في موسمه الخامس، على شاشة MBC1، في تمام الساعة 8:30 بتوقيت مصر، يوم السبت من كل أسبوع.

وتعد حلقة اليوم هي الحلقة الأخيرة من البرنامج والتي سيتم الكشف فيها عن حامل لقب"ذا فويس" أحلى صوت في الوطن العربي.

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