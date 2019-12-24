تامر حسني يحتفل بالعرض الخاص لفيلم "الفلوس" الثلاثاء

يحتفل النجم تامر حسني وأسرة فيلم "الفلوس" الثلاثاء القادم، بالعرض الخاص للعمل بمدينة 6 أكتوبر، على أن تطرحه الشركة المنتجة بجميع دور العرض يوم 25 من نفس الشهر. ويجسد تامر حسني دور نصاب يدعى "سيف"، ويستعين بفتاة تدعى "حلا" وهي بنت ثرية، وهو يقوم بمساعدتها في استعادة أموالها التي سرقت منها، من نصاب آخر ومن هنا تبدأ سلسلة من الخداع والأكاذيب المزيفة، وتختلط مشاعرهم بالحب والحياة والصداقة. قد يهمك ايضاً: تامر حسني يطرح أغنية "حلو الكلام" تامر حسني يطرح "حلو المكان" من فيلم "الفلوس" الخميس

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