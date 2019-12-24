عمرو دياب يقدم توزيعا جديدا لـ "يوم تلات" في حفله بالرياض

أحيا النجم عمرو دياب حفلا ناجحا مساء أمس، في ختام مهرجان «ميدل بيست» ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية. وقدم عمرو دياب خلال الحفل ثلاثة أغنيات بمشاركة «الدي جي العالمي Re3hab» من بينها أغنيته «يوم تلات». ونالت الأغنية اعجاب الجمهور الذي تفاعل معها وسط حضور جماهيري غفير تجاوز الستين الفا.

وحضر الحفل نخبة من النجوم المصريين من بينهم أكرم حسني وهشام ماجد وشيكو ودينا الشربيني والشاعر تامر حسين والملحن عمرو مصطفى.

قد يهمك أيضا:

أكرم حسنى يبدأ تصوير فيلمه الجديد نوفمبر المقبل

عمرو دياب يستعد لإحياء ثاني حفلاته ضمن فعاليات موسم الرياض