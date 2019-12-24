شكرا لقرائتكم خبر عن مش أى حد يعملها.. ياسمين صبرى وناهد السباعى تتألقان فى حركات اليوجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بات حفاظ الفنانين والفنانات على لياقتهم البدنية، ورشاقتهم، وسلامة أجسامهم، من أهم أولايات الفنانين، سواء للنجوم أو للنجمات، فلم يعد الفنانين يكتفون بالتنظيم الغذائى أو عدم الافراط فى العام، ولكن ظهر خلال السنوات الماضية موضة "الجيم"، فأصبح أغلب الفنانين والفنانات يترددون على صالات الألعاب الرياضية للمحافظة على أجسامهم، وأيضا تكوين شكل جسمانى جذاب يساعد النجوم ــ الرجال ــ على تقديم أدوار الأكشن بأفضل شكل وصورة.

ياسمين صبرى من النجمات اللائى يحافظن على رشاقتهم، ولياقتهن البدنية، ولذلك فهى دائما نشر صور وفيديوهات من "الجيم"، ولكنها أيضا أصبحت تجيد ممارسة الرياضة والألعاب البدنية فى أى مكان، وهو ما اعتاد عليه الجمهور منها، تحديدا على إنستجرام.



ياسمين صبرى



ياسمين

ياسمين صبرى ليست الوحيدة التى تنشر صورها من داخل "الجيم"، فهناك العديد من الفنانات الأخريات من بينهن رانيا يوسف، ولكن هناك أيضا ناهد السباعى، والتى بدأت فى نشر العديد من الصور، وهى تقوم ببعض حركات "اليوجا" الصعبة، حيث ظهرت فى صورة وهى تقف على "رأسها"، مسندة بقدميها على زجاج النافذة.

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ناهد نشرت اليوم، وقبل يومين، مجموعة صور وهى تقوم بحركات "اليوجا"، وعلقت عليها قائلة "مزاج اليوم برعاية اليوجا".



ناهد السباعى

ياسمين صبرى بدأت منذ أيام بروفات مسلسلها الجديد "فرصة تانية"، استعدادا لانطلاق تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، المقرر طرح فى الموسم الدرامى لشهر رمضان المقبل.

مسلسل "فرصة تانية" من بطولة ياسمين صبرى، دياب، أحمد مجدى، أيتن عامر، عمر الشناوى، تأليف مصطفى جمال هاشم، إخراج مرقس عادل، إنتاج سينرجى.

ويعد مسلسل "فرصة ثانية" البطولة المطلقة الثانية لياسمين صبرى فى الدراما، بعد مشاركتها العام الماضى من خلال مسلسل "حكايتى"، والذى شارك فى بطولته الفنان أحمد صلاح حسنى وأحمد حاتم وأحمد بدير ووفاء عامر وإدوارد وعمرو صحصاح وأخرون، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج.