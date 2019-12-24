شكرا لقرائتكم خبر عن "عيد ميلاد مجيد للجميع".. نانسى عجرم تحتفل بالكريسماس مع بابا نويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما تبهر النجمة اللبنانية نانسى عجرم جمهورها من خلال مشاركتها على مواقع السوشيال ميديا المختلفة بصور من حياتها والتى تخطف قلوب عشقها، حيث ظهرت فى صورة مع بابا نويل احتفالا بأعياد الميلاد، وسط حفاوة كبيرة من جمهورها، وعقلت قائلة:"عيد ميلاد مجيد للجميع".





لم تكن المرة الاولى التى تتطرق فيها الفنانة إلى أعياد الميلاد، حيث قامت النجمة اللبنانية بالدعاء إلى لبنان وعبرت عن أمنيتها للعام المقبل بأن يكون الوضع اللبنانى أفضل فى عام 2020 ، حيث علقت على الوضع السياسي الذي تشهده لبنان فى الوقت الحالى، وقالت:"مش مبسوطين باللى بيحصل فى لبنان والوضع اللى بنعيشه كمواطنين، وإن شاء الله سنة 2020 تبقى أحلى سنة وتتحسن الأمور"، في اشارة للأوضاع السياسية والاحتجاجات التي تشهدها لبنان".

وفى سياق آخر، تتعاون نانسي مع محمد رفاعى فى أغنية جديدة ضمن ألبومها الجديد، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، وهى من توزيع هادى شرارة وألحان وليد سعد ويقدمها رفاعى بشكل جديد ومختلف عن أغانيها السابقة، وتحمل طابع الرومانسية.

وتستعد نانسى عجرم، لإحياء حفل غنائى ضمن احتفالات العام الجديد، يوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر المقبل، فى جزيرة المارية بأبوظبى، بمشاركة النجم تامر حسنى، بينما

وفى آخر حفلتها سبق وأن شاركت النجمة اللبنانية جمهورها، بصور جديدة من حفلتها ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية، والتى لقت نجاحا جماهيرا كبيرا، ، وكانت قد أحيت المطربة اللبنانية نانسى عجرم، والنجم محمود العسيلى، واحدة من أقوى الحفلات الجماهيرية، وذلك على إحدى الجامعات الخاصة بالتجمع الخامس، فى القاهرة، وسط حضور الآلاف من الجمهور ومحبيهما وسط حفاوة كبيرة من جمهورها.

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