شكرا لقرائتكم خبر عن كودى سيمبسون يضع حدا للشائعات وينفى خيانته لمايلى سايروس.. اعرف القصة كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر النجم العالمي كودي سيمبسون أن يضع حد للشائعات التي انتشرت مؤخرا حول خيانته لصديقته النجمة العالمية مايلي سايروس .

خلال عطلة نهاية الأسبوع ، انتشرت شائعة بأن المغني الأسترالي البالغ من العمر 22 عاما قام بتقبيل امرأة أخرى أثناء وجوده في احدى الملاهي الليلية الموجودة في مدينة نيويورك، وذلك على الرغم من علاقته مع مايلي سايروس.

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أصدر أمس الاثنين كودي بيان، نفى فيه مزاعم تماما خيانته لمايلي سايروس ، و قال : "لا توجد حقيقة على الإطلاق لهذه القصة" .

وحسب موقع " جاست جيرد " أن أ شقيقة كودي " ألي سيمبسون " أكدت أن كودي ومايلي لا يزالان سويا في قصة حب ساخنة .